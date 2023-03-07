Московское, нижегородское и питерское метро хотят украсить символикой Кирова

В 2020 году некоторые вагоны в московском метро уже украшали изображением дымковской игрушки. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге метро планируют украсить символикой Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пассажиры смогут увидеть главные достопримечательности нашего города, узнать о его истории и знаковых персонажах. Отметим, что в 2020 году подобный эксперимент уже проходил в московском метро: некоторые вагоны были оформлены под дымковскую игрушку и предоставляли информацию о нашем регионе.

Помимо того, в Москве на ВДНХ пройдут Дни Кировской области. В рамках мероприятия организуют фотовыставку, гастрофестиваль, ярмарку с участием наших товаропроизводителей, концерты творческих коллективов и мастер-классы.

Всего за два года планируется провести около 14 мероприятий по повышению имиджа Кировской области на федеральном уровне. Их цель - ознакомление гостей выставок с историей региона, обмен опытом и получение поддержки депутатов и бизнеса для развития территорий.