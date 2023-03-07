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НовостиОбщество7 марта 2023 9:40

Парк имени Кирова начнут благоустраивать в апреле

В нем появятся скейт-парк, зоны для воркаута и площадки для занятий волейболом и баскетболом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Парк имени Кирова должен стать одной из основных площадок празднования юбилея города.

Парк имени Кирова должен стать одной из основных площадок празднования юбилея города.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Благоустройство парка имени Кирова начнется в апреле. Об этом сообщили в областном правительстве.

На первом этапе реконструкции в парке установят спортплощадки. В их число войдут скейтпарк, памп-трек, зоны для воркаута и паркура, а также волейбольная и баскетбольная площадки. На территории появится освещение, скамейки и урны. Между площадками вымостят пешеходные дорожки.

Второй этап стартует после выделения средств из федерального бюджета. На этой части работ планируется благоустройство всей территории парка.

Стоит отметить, что парк имени Кирова должен стать одной из основных площадок для празднования юбилея областного центра.