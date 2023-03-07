В Кирове завершились поиски пропавшей без вести семилетней девочки

Поиски ребенка завершились благополучно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове закончились поиски пропавшей без вести семилетней девочки. Об этом сообщают волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Ориентировка на юную кировчанку поступила вечером 6 марта. Девочка пропала около 13 часов, в последний раз ее видели в Ленинском районе областного центра. С тех пор информации о ее местонахождении не было. Ребенка разыскивали волонтеры совместно с полицией.

Тем же вечером, в 18.38, поступило сообщение от добровольцев отряда об окончании поисков.

- Найдена. Жива, - сказано в комментариях под постом.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.