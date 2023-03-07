Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 8:06

В Кировской области ремонт объектов культурного наследия возьмут под особый контроль

К 2024 году планируется провести реставрацию в 12 зданиях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас на нескольких объектах уже идут работы. Фото: kirovreg.ru

Сейчас на нескольких объектах уже идут работы. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, к 2024 году работы запланированы на 12 ОКН. Так, в текущем году закончится ремонт Приказной избы, здания музея К.Э. Циолковского, Репинского особняка, Музыкального колледжа имени Казенина. В 2023 году также началась реставрация театра на Спасской. В планах - восстановление музея Салтыкова-Щедрина, библиотеки имени Герцена, Вятского художественного училища. Сейчас также идет разработка проекта по реставрации здания Детской филармонии и Городского клуба ветеранов.

Зампред правительства Алексей Жердев доложил, что по четырем объектам, где планируются работы, придется перезаключить контракты, чтобы избежать срыва сроков. Губернатор Александр Соколов подчеркнул, что работу нужно вести четко и оперативно.

- Если есть риски неисполнения, то решение должно быть моментальным. Лучше начать все заново. Потому что повторно получить субсидию уже не получится. Расторгайте договоры, чтобы сохранить федеральные средства, и чтобы наши объекты культуры были приведены в надлежащий вид, - заявил глава региона.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.