В Кировской области ремонт объектов культурного наследия возьмут под особый контроль

Сейчас на нескольких объектах уже идут работы. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, к 2024 году работы запланированы на 12 ОКН. Так, в текущем году закончится ремонт Приказной избы, здания музея К.Э. Циолковского, Репинского особняка, Музыкального колледжа имени Казенина. В 2023 году также началась реставрация театра на Спасской. В планах - восстановление музея Салтыкова-Щедрина, библиотеки имени Герцена, Вятского художественного училища. Сейчас также идет разработка проекта по реставрации здания Детской филармонии и Городского клуба ветеранов.

Зампред правительства Алексей Жердев доложил, что по четырем объектам, где планируются работы, придется перезаключить контракты, чтобы избежать срыва сроков. Губернатор Александр Соколов подчеркнул, что работу нужно вести четко и оперативно.

- Если есть риски неисполнения, то решение должно быть моментальным. Лучше начать все заново. Потому что повторно получить субсидию уже не получится. Расторгайте договоры, чтобы сохранить федеральные средства, и чтобы наши объекты культуры были приведены в надлежащий вид, - заявил глава региона.

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