Кировчане устроили свадебный бум 3 марта

Сотрудники Минюста желают молодым хранить и ценить чувства друг к другу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировчане устроили свадебный бум во Дворце бракосочетания. Этой новостью поделились в региональном Минюсте.

В пятницу, 3 марта, в красивую дату 03.03.2023 кировчане устроили ажиотаж. Специалисты Дворца бракосочетания получили 32 заявления от пар, а это в три раза больше, чем в обычные дни. Так, например, 10 февраля свои отношения зарегистрировали 12 молодоженов, а 18 февраля всего шесть. Число свадеб 3 марта в министерстве называют «Свадебным бумом».

Сотрудники Минюста желают молодым хранить и ценить чувства друг к другу.

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