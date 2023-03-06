В Кировской области от Свечи до Шарьи будет ходить электричка

По словам жителей поселка, им приходится ездить до Шарьи с пересадкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области запустят поезд из Свечи до Шарьи. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

На еженедельном совещании у губернатора министр транспорта Кировской области Алексей Петряков доложил о проделанной работе по организации железнодорожного сообщения через станцию Свеча. По словам жителей поселка, им приходится ездить до Шарьи с пересадкой. Сейчас в министерстве готовят документы и собираются внести поправки в бюджет, чтобы запустить на участке электричку.

Также во время визита в поселок главы региона местные жители пожаловались на то, что Свече нет терминалов для покупки билетов и приходится покупать их либо в поезде, либо через сайт. При этом в населенном пункте нестабильный интернет, что создает трудности в приобретении.

Уже в марте этого года в Свече намерены установить терминал.

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