В Кирове начались поиски без вести пропавшей семилетней девочки

Активисты начали поиски пропавшей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кирове начались поиски без вести пропавшей Алины Кузьминых. Как сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый», местонахождение семилетней девочки неизвестно с 13 часов 6 марта.
Приметы пропавшей: рост 125 сантиметров, русые волосы. Была одета в серые болоневые штаны, розовую куртку и белую шапку. С собой у девочки розовый рюкзак.
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