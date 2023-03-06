В Кирове начались поиски без вести пропавшей семилетней девочки

Активисты начали поиски пропавшей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове начались поиски без вести пропавшей Алины Кузьминых. Как сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый», местонахождение семилетней девочки неизвестно с 13 часов 6 марта.

Приметы пропавшей: рост 125 сантиметров, русые волосы. Была одета в серые болоневые штаны, розовую куртку и белую шапку. С собой у девочки розовый рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, просьба сообщить об этом по номерам: 02, 102.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.