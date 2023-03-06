В Кирове приостановили торги по передаче стадиона «Локомотив» в муниципальную собственность

Сотрудники РЖД будут иметь приоритетное право на использование стадиона. ФОТО: правительство Кировской области

РЖД приостановили процесс по передаче стадиона «Локомотив» в собственность муниципалитета. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Глава региона Александр Соколов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили этот вопрос, а также капитальный ремонт кировского вокзала.

- Мы гарантировали, что это будет спортивный объект, а сотрудники РЖД будут иметь приоритетное право на его использование. Таким образом, в центре Кирова может появиться еще один спортивный объект. Ждем решения, - добавил Александр Соколов.

Также губернатор попросил руководителя РЖД сохранить облик и особенности архитектуры ж/д Вокзала. Ремонт фасада здания начнется уже в этом году.

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