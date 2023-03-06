В Кировской области инженер сельхозпредприятия попал под суд попал за коммерческий подкуп

Суд признал инженера виновным по статье УК РФ «Коммерческий подкуп за совершение действий в интересах дающего». Фото: Олег ЗОЛОТО

Инженер сельхозпредприятия в Унинском районе отправится под суд за получение коммерческого подкупа. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Как выяснили следователи, начальник отдела продаж одного из обществ c ограниченной ответственностью передал инженеру предприятия деньги в размере более 23 тысяч рублей. Сумма предназначалась за регулярное направление заявок на поставку горюче-смазочных материалов и иных товаров, за обеспечение своевременной и полной оплаты товаров и продление договора.

Суд признал инженера виновным по статье УК РФ «Коммерческий подкуп за совершение действий в интересах дающего». Мужчина заплатит штраф.

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