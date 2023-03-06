В Кирове в список подлежащих расселению домов добавили еще 19 объектов

19 зданий включили в перечень домов, подлежащих расселению.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове 19 аварийных домов включили в программу переселения по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что несколько зданий не включены в программу переселения граждан из аварийного фонда на 2019-2025 годы. Это объекты по следующим адресам:
- Милицейская, 2 (Нововятск);
- Гагарина, 6 (Нововятск);
- Западная, 6, 12 (Нововятск);
- Заводская, 25 (Нововятск);
- Рабочая, 69 (Нововятск, слобода Луговые);
- Парковая, 20 (Нововятск);
- переулок Машиностроительный, 17;
- Южная, 31а (Ганино);
- проезд Украинский, 5;
- Зои Космодемьянской, 17;
- Песочная, 23;
- Цветочная, 26;
- Вологодская, 5;
- переулок 2-й Громовой, 33а;
- Коммуны, 59 (село Русское);
- Народная, 9;
- проезд Суворовский, 7б
- станция Долгушино, 1.
Прокуратура направила в суд иск. Не дожидаясь решения, областное правительство включило вышеуказанные дома в список объектов, подлежащих расселению.
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