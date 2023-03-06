В Кирове в список подлежащих расселению домов добавили еще 19 объектов

19 зданий включили в перечень домов, подлежащих расселению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 19 аварийных домов включили в программу переселения по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что несколько зданий не включены в программу переселения граждан из аварийного фонда на 2019-2025 годы. Это объекты по следующим адресам:

- Милицейская, 2 (Нововятск);

- Гагарина, 6 (Нововятск);

- Западная, 6, 12 (Нововятск);

- Заводская, 25 (Нововятск);

- Рабочая, 69 (Нововятск, слобода Луговые);

- Парковая, 20 (Нововятск);

- переулок Машиностроительный, 17;

- Южная, 31а (Ганино);

- проезд Украинский, 5;

- Зои Космодемьянской, 17;

- Песочная, 23;

- Цветочная, 26;

- Вологодская, 5;

- переулок 2-й Громовой, 33а;

- Коммуны, 59 (село Русское);

- Народная, 9;

- проезд Суворовский, 7б

- станция Долгушино, 1.

Прокуратура направила в суд иск. Не дожидаясь решения, областное правительство включило вышеуказанные дома в список объектов, подлежащих расселению.

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