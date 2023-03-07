Кировчане смогут сдать крышечки на переработку

На переработку принимается только чистое вторсырье. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове пройдет экологическая акция по сбору вторсырья «Добрые крышечки». Об этом сообщает горадминистрация.

Мероприятие будет проходить с 6 по 30 марта в Центрах местной активности Октябрьского района. В рамках акции кировчане могут сдать на переработку пластиковые завинчивающиеся крышечки с маркировкой 2 (HDPE), 02 (PEYD) от продуктов, напитков и воды. Вторсырье обязательно должно быть чистым.

Крышечки можно принести по адресам:

- Преображенская, 74, тел. 8-912-734-36-07, группа ВКонтакте - Наталия Вениаминовна; - Профсоюзная, 69, тел. 8-912-734-35-92, группа ВК - Ирина Леонидовна; - Ломоносова, 33, тел. 8-912-734-15-79, группа ВК - Марина Геннадьевна; - Кольцова, 18, тел. 8-912-734-36-05, группа ВК - Елена Валерьевна - Победы, 4, п. Костино, тел. 8-912-734-04-06, группа ВК - Оксана Георгиевна; - Дзержинского, 64, тел. 8-982-383-02-45, группа ВК - Олеся Викторовна - Дзержинского, 64, тел. 8-982-383-01-13, группа ВК - Светлана Александровна.

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