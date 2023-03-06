В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с 14 участков

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: Алексей Гмызин

В ближайшие сутки в Кирове вывезут снег из 14 мест. График представила администрация города.

Техника будет работать на следующих участках улиц:

- Октябрьский проспект от Воровского до Профсоюзной (снежные валы);

- Комсомольская (снежные валы);

- Воровского от проспекта Строителей до Солнечной (снежные валы);

- перекресток Грибоедова и Щорса;

- проезд к дому № 111 по Воровского;

- Некрасова от Октябрьского проспекта до Пугачева;

- Милицейская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- площадь у филармонии;

- Спасская (пешеходная зона);

- Герцена (автостоянка);

- Октябрьский проспект от площади ХХ партсъезда до Свердлова (снежные валы);

- Гайдара от Октябрьского проспекта до улицы Возрождение;

- Менделеева от Кольцова до Московской;

- Тренера Пушкарева.

Автомобилистов просят не парковаться в зоне уборки снега. Работы ведутся преимущественно в ночное время.

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