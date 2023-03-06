В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с 14 участков

Работы ведутся преимущественно в ночное время.
Фото: Алексей Гмызин
В ближайшие сутки в Кирове вывезут снег из 14 мест. График представила администрация города.
Техника будет работать на следующих участках улиц:
- Октябрьский проспект от Воровского до Профсоюзной (снежные валы);
- Комсомольская (снежные валы);
- Воровского от проспекта Строителей до Солнечной (снежные валы);
- перекресток Грибоедова и Щорса;
- проезд к дому № 111 по Воровского;
- Некрасова от Октябрьского проспекта до Пугачева;
- Милицейская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- площадь у филармонии;
- Спасская (пешеходная зона);
- Герцена (автостоянка);
- Октябрьский проспект от площади ХХ партсъезда до Свердлова (снежные валы);
- Гайдара от Октябрьского проспекта до улицы Возрождение;
- Менделеева от Кольцова до Московской;
- Тренера Пушкарева.
Автомобилистов просят не парковаться в зоне уборки снега. Работы ведутся преимущественно в ночное время.
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