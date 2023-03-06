Министра финансов Кировской области поздравили с вручением медали «За заслуги перед Отечеством»

Указ президента РФ о вручении награды вышел на прошлой неделе. ФОТО: правительство Кировской области

6 марта на еженедельном совещании в правительстве губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил регионального министра финансов Ларису Маковееву с вручением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Я благодарю вас за многолетний труд, ваши результаты говорят сами за себя: доходы бюджета выросли на 30% за первый месяц года. Это и ваша заслуга в том числе, - обратился к министру Александр Соколов.

Указ президента РФ о вручении награды Ларисе Александровне с официальной формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» вышел на прошлой неделе.

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