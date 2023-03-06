58 тысяч детей летом отправятся в оздоровительные лагеря Кировской области

Летом в Кировской области будут работать 23 загородных детских лагеря. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Летом в Кировской области будут работать 23 загородных детских лагеря. Об этом рассказали в региональном правительстве.

По предварительным подсчетам, посетить смены в текущем году смогут около 58 тысяч детей. Сейчас сотрудники учреждений готовят для них разнообразные программы: спортивные, экологические, профориентационные и патриотические.

Отметим, что в 2023 году из областного бюджета выделят 70,3 миллиона рублей для компенсации расходов юридическим лицам и некоммерческим организациям, занимающимся организацией летнего детского отдыха. В текущем году возмещать будут на 5,5% больше, чем год назад.

На сегодня в министерство молодежной политики Кировской области поступило уже 10 заявок на предоставление указанной субсидии от различных организаций.

Добавим, что помимо загородных лагерей в Кировской области будут работать около 450 лагерей с дневным пребыванием.

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