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НовостиПроисшествия6 марта 2023 10:27

В Кировской области бывшая сотрудница почты присвоила из кассы 440 тысяч рублей

Женщина потратила деньги на собственные нужды
Артем ЗАМЯТИН
У бывшей сотрудницы изымут бытовую технику и ювелирные изделия в счет оплаты украденных денег.

У бывшей сотрудницы изымут бытовую технику и ювелирные изделия в счет оплаты украденных денег.

Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудница Малмыжского отделения почты украла из кассы более 400 тысяч рублей. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Как установили сотрудники ведомства, с декабря 2020 года по декабрь 2021 женщина работала в должности заместителя начальника отделения АО «Почта России». В один день она присвоила себе 440 тысяч рублей из кассы. Средства она тратила на собственные нужды. Преступление зафиксировали и на женщину завели уголовное дело. Во время расследования она вернула часть денег, а именно 127 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы и штраф 8 тысяч рублей. Учитывая все обстоятельства, а именно частичное возмещение ущерба и наличие несовершеннолетних детей, она будет отбывать срок условно. Также у женщины изымут бытовую технику и ювелирные изделия в счет оставшегося долга.