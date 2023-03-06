В Кирове на Октябрьском проспекте планируют высадить голубые ели и красиволистные кустарники

В течение двух дней концепцию озеленения Октябрьского проспекта доработают с учетом пожеланий и предложений. Фото: киров.рф

В Кирове состоялась встреча с общественниками и представителями ландшафтных бюро. Главной темой стало озеленение Октябрьского проспекта. Об этом сообщает горадминистрация.

На собрании рассмотрели возможность высадить голубые ели у памятника Кирову. Проблема в том, что на этом участке проходят коммунальные сети, однако ее можно решить с помощью установки прикорневых барьеров. Вопрос будет рассматриваться экспертным советом.

Участники встречи также обсудили возможность ухода за существующими деревьями и дальнейшее озеленение проспекта. Рассматривается вероятность добавления массивов красиволистных кустарников и многолетников. Планируется также обрезать липы и яблони под присмотром специалиста.

Концепцию озеленения доработают в течение двух недель с учетом пожеланий и предложений. Позднее планы будут утверждаться с участием специалистов и кировчан.

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