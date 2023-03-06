Кировские стоматологи за год вылечили более 164 тысяч зубов

В 2022 году провели ремонт учреждения, что повлияло на улучшение условий труда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировские стоматологи за прошлый год вылечили 164 086 зубов, а удалили 95 тысяч. В региональном правительстве также рассказали, что всего в Кировском клиническом стоматологическом центре получили помощь 361 699 пациентов.

В 2022 году в учреждении прошел ремонт, что повлияло на улучшение условий труда. Также продолжается внедрение нового оборудования и цифровых технологий. Среди особых случаев стоит отметить, что врачи обнаружили 17 новообразований в полости рта, провели 654 операции по пластике уздечки языка или губ, 594 из них для детей.

- В рамках работы мобильной стоматологии помощь получили порядка 5 200 жителей сел и деревень, в том числе более 1 700 детей. Мы не только лечим людей, но и призываем к уходу за полостью рта, вовремя обращаться к врачу и не доводить до острой боли, - отметила главный стоматолог региона Ирина Халявина.

По ее словам, за год специалисты областного центра 112 раз выезжали в села и деревни и посетили 19 районов.