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НовостиОбщество6 марта 2023 6:30

Жителям Кирова и Кирово-Чепецка смогут сделать перерасчет за вывоз ТКО при длительном отъезде

Такая возможность доступна горожанам, которых не было дома больше 5 дней
Артем ЗАМЯТИН
От жителей областного центра поступало много заявлений с просьбой пересмотреть этот пункт.

От жителей областного центра поступало много заявлений с просьбой пересмотреть этот пункт.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 марта жители многоквартирных домов Кирова и Кирово-Чепецка смогут делать перерасчет платы за вывоз ТКО. Этой новостью поделилась министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова в своих соцсетях.

- Ранее перерасчет был возможен только в тех случаях, когда плата за ТКО устанавливалась с количества проживающих, - прокомментировала Алла Албегова. При расчете платы с квадратного метра - перерасчет был не возможен, поскольку такая норма не была предусмотрена законодательством.

От жителей областного центра поступало много заявлений с просьбой пересмотреть этот пункт. Теперь каждый желающий может подать заявку на перерасчет, если не находился дома более 5 дней.