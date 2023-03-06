Жителям Кирова и Кирово-Чепецка смогут сделать перерасчет за вывоз ТКО при длительном отъезде

От жителей областного центра поступало много заявлений с просьбой пересмотреть этот пункт. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 марта жители многоквартирных домов Кирова и Кирово-Чепецка смогут делать перерасчет платы за вывоз ТКО. Этой новостью поделилась министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова в своих соцсетях.

- Ранее перерасчет был возможен только в тех случаях, когда плата за ТКО устанавливалась с количества проживающих, - прокомментировала Алла Албегова. При расчете платы с квадратного метра - перерасчет был не возможен, поскольку такая норма не была предусмотрена законодательством.

От жителей областного центра поступало много заявлений с просьбой пересмотреть этот пункт. Теперь каждый желающий может подать заявку на перерасчет, если не находился дома более 5 дней.