В Кирово-Чепецке спасли кота, запертого в квартире на месяц

Сейчас кот находится на передержке. Фото: скрин с видео Ирины Узловой

В Кирово-Чепецке неравнодушные спасли кота из запертой квартиры. Животное оставили в закрытом помещении в одиночку на месяц. Пост об этом появился в паблике «Подслушано Кирово-Чепецк».

- Хозяина нет дома со 2 февраля. Слышно, что живой. Обещает прийти и отдать кота, но обманывает. Волонтеры сбились с ног, обращаясь в службы 112 и 102 - никто не реагирует, ссылаясь друг на друга, - пишет автор поста Ирина.

Позднее она отчиталась в комментариях о том, что выманить кота удалось через форточку - квартира располагалась на втором этаже. В итоге достать животное удалось законным путем, поскольку проникновения в помещение не было.

Сейчас котик находится на передержке. А кировчанка собирается писать заявление в прокуратуру «на бездействие служб».