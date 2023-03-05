В Кирове начался прием заявок на фестиваль детских и молодежных театров «Алые паруса»

Фестиваль «Алые паруса» проходит в Кировской области с 2003 года. Фото: kirovreg.ru

В Кирове начался прием заявок на участие в фестивале детских и молодежных любительских театров «Алые паруса». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие проходит в нашей области с 2003 года. Его цель - поддержка и развитие детского и молодежного театрального искусства, а также выявление одаренных ребят. Фестиваль состоится в очном виде 25-26 марта во Дворце творчества-Мемориал. Победитель получит Гран-При и сможет поучаствовать в профильной смене «Театральное искусство» на базе Центра дополнительного образования одаренных школьников Кировской области.

На фестиваль допускаются детские и молодежные театральные коллективы образовательных организаций Кировской области. Возраст участников - от 7 до 18 лет. Для участия необходимо заполнить заявку, составить программку и записать спектакль на видео. Конкурсные материалы принимаются до 19 марта на электронную почту: samarinadvorec@yandex.ru.

Более подробную информацию можно найти здесь.