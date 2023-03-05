В Кирове состоятся ежегодные соревнования по туармингу

В соревнованиях поучаствуют более 200 подростков. Фото: kirovreg.ru

В Кирове пройдут ежегодные соревнования по туармингу. Об этом сообщает областное правительство.

Мероприятие, посвященное рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады в 1942 году, состоится 10 марта на базе регионального центра военно-патриотического воспитания «Патриот». В нем примут участие команды поисковых отрядов, военно-патриотических и туристских клубов и объединений, юнармейских отрядов, образовательных учреждений Кирова и районов области - всего более 200 ребят. В каждой команде участвуют пять человек в возрасте от 14 до 18 лет: три юноши, одна девушка и тренер-представитель.

В каждом этапе соревнований сочетаются спортивное и туристическое направление. Так, на прошлогоднем мероприятии ребята демонстрировали навыки сборки-разборки автомата, метания гранаты, стрельбы из винтовки, оказания медицинской помощи, преодоления навесной переправы и минного поля.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.