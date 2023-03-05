Кировские школьники напишут пробные ЕГЭ

В мероприятиях примут участие 68 пунктов проведения экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области проведут тренировочные ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия начнутся в кировских школах с 10 марта. В них примут участие 68 пунктов проведения экзамена (ППЭ) Кировской области. Учащиеся будут писать пробные ЕГЭ по биологии, английскому языку (письменная часть и раздел «Говорение»), информатике и ИКТ в компьютерной форме. Всего тренировочные экзамены напишут 1505 школьников.

В правительстве региона также отметили, что во время мероприятия работникам ППЭ предстоит проверить работу всей техники, которая будет задействована в ходе основных экзаменов.

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