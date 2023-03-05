В Кирове два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей

Авария произошла в поселке Садаковский. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове столкнулись четыре автомобиля. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 4 марта в 17.20 в поселке Садаковский. У дома №99 по Московской столкнулись сразу четыре машины: «Киа Рио», «Форд Фокус» и два «Опеля». В результате ДТП пострадали два человека. Степень тяжести их травм не уточняется.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия аварии.

- Госавтоинспекция Кировской области напоминает о соблюдении оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям. Прежде чем совершить любой манёвр, необходимо убедиться в его безопасности, - добавили в пресс-службе ведомства.

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