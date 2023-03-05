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НовостиОбщество5 марта 2023 7:34

6 марта в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Работы будут проводить от двух до четырех часов максимум
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения пройдут с раннего утра.

Отключения пройдут с раннего утра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник некоторые кировчане останутся без света. О плановых отключениях 6 марта сообщает АО «Горэлектросеть».

Подачу ресурса ограничат из-за эксплуатационных работ, планового ремонта оборудования, а также подключения новых потребителей. На этот раз долго сидеть без света не придется: по всем адресам сроки отключения составят от двух до четырех часов максимум.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам:

- 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов);

- 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

Посмотреть график отключения электричества в Кирове на 6 марта 2023 года можно ниже или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

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