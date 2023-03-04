Молодой кировчанин на иномарке сбил троих подростков

Все трое пострадавших получили травмы. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 4 марта, в центре Кирова произошло ДТП, в котором пострадали три мальчика-подростка. Подробностями инцидента поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Авария произошла в 13.45 у дома № 16 по улице Сурикова. По предварительным данным, 21-летний молодой человек сбил троих подростков. Мальчики в тот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге все трое получили травмы.

Сейчас Госавтоинспекция разбирается в деталях и причинах происшествия. Ведется проверка.