4-комнатную квартиру в Кирове выставили на продажу за 30,5 млн рублей

Площадь квартиры - 122 квадратных метра. ФОТО: Авито

В Кирове продают элитную 4-комнатную квартиру с индивидуальной планировкой. Владелец оценил недвижимость в 30,5 миллиона рублей.

Квартира расположена на шестом этаже дома № 49 по улице Советской. Площадь - 122 «квадрата». В квартире оборудованы теплые полы, есть лоджия, окна выходят во двор. Там есть два санузла, две детские комнаты, спальня, кухня-гостиная, гардеробная и сушилка.

Территория дома охраняется, внутри сидит консьерж, есть подземная парковка.

- Квартира подходит под любые виды сделок, - пишет владелец.