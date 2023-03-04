197 общественных проектов кировчан претендуют на финансирование в конкурсе «Город добрых соседей»

11 проектов не попали в конкурс. ФОТО: киров.рф

К участию в конкурсе «Город добрых соседей» допустили 197 общественных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе Кирова.

Всего на конкурс поступило 208 заявок: 93 по направлению «Благоустройство», 115 по направлению «Событие». Однако 11 из них не прошли в конкурс, так как предоставленная документация не соответствовала.

Напомним, что в сумме на поддержку общественных инициатив выделено около 50 миллионов рублей. Итоги конкурса будут известны 31 марта.