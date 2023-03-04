Часть дорог в Уржумском районе передадут в собственность области

Участок протяженностью 5,5 км передадут область 1 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дорог в Уржумском районе передадут в региональную собственность. Информация об этом появилась на сайте правительства Кировской области.

Дело в том, что сейчас по некоторым улицам райцентра проходят транзитные маршруты из Вятских Полян в Киров. По дорогам ежедневно проезжает большое количество большегрузов, что, разумеется, сказывается на качестве дороги.

Чтобы проводить ремонт участка за счет бюджета региона, дорогу передадут в области, чтобы в дальнейшем перевести ее в федеральную собственность.

По плану, участок протяженностью 5,5 км отдадут региону 1 июля текущего года.