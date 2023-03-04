Сотни жителей Ленинского района Кирова на сутки остались без холодной воды

Работы обещают завершить к 19.00. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В субботу, 4 марта, в нескольких домах Ленинского района в Кирове отключат холодное водоснабжение. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

Подачу ресурса приостановили в связи с ремонтом на сетях. Во время работ воды не будет в следующих домах:

- улица Милицейская, 37, 39, 45, 47, 58, 60;

- переулок Пролетарский, 10а;

- улица Карла Маркса, 134а, 134б, 137, 139, 165, 167;

- улица Азина, 55.

Работы обещают закончить к 19.00. Тогда в указанные дома и вернется холодная вода.

Места подвоза воды можно посмотреть здесь.