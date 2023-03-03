Общественник Огородов станет замминистра сельского хозяйства Кировской области

Кандидатуру Огородова согласовал губернатор Соколов. Фото: ОПКО

У министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области появится новый заместитель. Это Владимир Огородов.

Владимир Геннадьевич родился в 1966 году. Инженер-механик (окончил Кировский сельхозинститут). Работал в ВГСХА, «Красногорском», агрофирме «Срендеивкино» и областном комитете сельского хозяйства и продовольствия. С 2015 - председатель Агропромышленного союза товаропроизводителей Кировской области.

У Огородова также богатый опыт общественной деятельности: эксперт много лет входит в состав профильного комитета Общественной палаты Кировской области.

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