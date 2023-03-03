В Сунском районе водитель повторно попался пьяным за рулем и лишился машины

Изначально мужчину приговорили к году лишения свободы, однако позднее смягчили приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сунском районе у мужчины, повторно пойманного пьяным за рулем, конфисковали автомобиль. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчина на ВАЗ-21099 ехал по участку трассы «Киров-Суна-Вятские Поляны», пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции. Водитель был явно пьян, и его отстранили от управления автомобилем. При проверке документов выяснилось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и нарушение ПДД.

На мужчину завели новое уголовное дело. Суд признал его вину и вынес приговор: год лишения свободы. Однако ввиду смягчающих обстоятельств наказание заменили годом исправительных работ. Виновник также не сможет заниматься сесть за руль еще в течение трех с половиной лет.

Прокуратура также подала ходатайство по конфискации автомобиля. Суд удовлетворил требование, обратив машину в доход государства на основании приговора.

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