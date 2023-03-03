В выходные «сплошные проверки» пройдут на территории всей Кировской области

Мероприятия пройдут в Кирове и всех районах региона. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Пьяных водителей будут ловить на протяжении трех дней - 3, 4 и 5 марта. Мероприятия пройдут на территории всего Кирова и районов области. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение положена уголовная ответственность. Кроме того, водителям напоминают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

- Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите об этом в полицию, - добавили в пресс-службе ведомства.

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