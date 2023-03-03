В Верхошижемье разыскивают неизвестного водителя, который сбил пешехода и уехал

Мужчину сбили на улице Гагарина. Фото: ГИБДД Кировской области

В Верхошижемье неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 марта в 07.40. У дома №20 по улице Гагарина неустановленная машина сбила 46-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход получил травмы, насколько серьезные - неизвестно. Полиция разыскивает водителя автомобиля.

- Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области напоминают недопустимости оставления места дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что это единственное ДТП, совершенное за минувшие сутки на дорогах нашего региона.

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