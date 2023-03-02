Кировским спортшколам присвоили статус учреждений дополнительного образования

Тренеры спортшкол получили статус преподавателей со всеми положенными им правами и обязанностями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировские спортшколы получили статус учреждений допобразования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Смена статуса обусловлена внесением изменений в Федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Это позволит тренерам и ученикам, проходящим спортподготовку, получать все права и гарантии педагогических работников и обучающихся. Система оплаты труда преподавателей, однако, останется прежней.

Новый статус организации получили с 1 марта. Отметим, что всего в Кировской области девять таких учреждений, подведомственных министерству спорта и туризма.

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