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НовостиОбщество2 марта 2023 11:13

В Кирове на Шинников, 38 произошла коммунальная авария

Специалисты уже устраняют утечку
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас сотрудники устанавливают причину утечки. Фото: киров.рф

Сейчас сотрудники устанавливают причину утечки. Фото: киров.рф

В Кирове произошла утечка на улице Шинников. Об инциденте сообщает горадминистрация.

Утечка произошла в районе дома №38. На место оперативно направили три аварийные бригады. Подачу воды по поврежденному участку сетей временно прекратили. Сейчас сотрудники устанавливают причину утечки и выполняют земляные работы. После обследования начнется ремонт и устранение затопления на проезжей части.

МУП «Водоканал» сообщает, что список адресов, где временно не будет ресурса, станет известен после обнаружения дефектов. В случае необходимости для жильцов организуют подвоз воды.

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