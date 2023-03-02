В Советском районе заработал сервис «Умный проезд»

Жители и гости Советского района могут оплатить льготный проезд картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта льготный проезд в транспорте Советского района можно оплатить картой «МИР». Об этом сообщает областное правительство.

В муниципалитете ввели систему «Умный проезд». Заплатить за поездку картой можно в автобусах городского и пригородного сообщения. Сервис определит, есть ли у пассажира право на льготный проезд, и спишет нужную сумму. Какую именно, можно узнать, отсканировав QR-код на билете.

В правительстве уточняют, что для пользования системой необходимо иметь подтвержденный льготный статус в органах соцзащиты и быть зарегистрированным в системе «Умные услуги». Сделать это можно в центрах «Мои Документы». С собой необходимо принести паспорт, карту «МИР» и СНИЛС.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.