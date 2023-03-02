2 марта жители трех районов Кирова останутся без воды

Отключения проводят из-за ремонтных работ на сетях.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
2 марта в Кирове пройдут плановые отключения воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Причиной отключения станут ремонтные работы на сетях. Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:
Коминтерн с 09.00 до 16.00
- слобода Талица, 30, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 38А/Б, 39, 39А/Б/В/Г/Д/И/Ж/Е, 40, 40А, 41, 41А/Б, 42, 42А/Б/В/Г, 44, 45;
- улица Лесной Кордон, 1, 2, 3, 4;
- слобода Янтарная, 1, 1А, 14В.
Ленинский район с 09.00 до 19.00
- Ленина, 162;
- Блюхера, 52А/1, 52/1, 52/2, 52А - для работ сторонних организаций.
Нововятский район с 09.00 до 13.00
- Мопра, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 13 - для работ сторонних организаций.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.