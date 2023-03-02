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НовостиОбщество2 марта 2023 6:41

2 марта жители трех районов Кирова останутся без воды

Плановые отключения на большинстве адресов займут весь день
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения проводят из-за ремонтных работ на сетях.

Отключения проводят из-за ремонтных работ на сетях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 марта в Кирове пройдут плановые отключения воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Причиной отключения станут ремонтные работы на сетях. Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

Коминтерн с 09.00 до 16.00

- слобода Талица, 30, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 38А/Б, 39, 39А/Б/В/Г/Д/И/Ж/Е, 40, 40А, 41, 41А/Б, 42, 42А/Б/В/Г, 44, 45;

- улица Лесной Кордон, 1, 2, 3, 4;

- слобода Янтарная, 1, 1А, 14В.

Ленинский район с 09.00 до 19.00

- Ленина, 162;

- Блюхера, 52А/1, 52/1, 52/2, 52А - для работ сторонних организаций.

Нововятский район с 09.00 до 13.00

- Мопра, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 13 - для работ сторонних организаций.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.