ВятГУ признали лучшим университетом по Приволжскому федеральному округу

Вятский государственный университет занял первое место в рейтинге вузов ПФО. Фото: vk.com/vyatsu

ВятГУ признали лучшим университетом в ПФО. Такие выводы сделали эксперты рейтингового агентства RAEX.

Локальное исследование охватило 55 вузов Приволжского федерального округа. Вятский государственный университет занял первое место. На втором расположился Удмуртский государственный университет. Третье досталось снова Кировской области - эта строчка отдана Кировскому государственному медицинскому университету.

Эксперты присваивали ранг каждому вузу по трем критериям: образование, наука и общество. ВятГУ получил первый, одиннадцатый и шестой ранг соответственно. КГМУ - третий, тридцать первый и восьмой.

В агентстве отметили, что используемые методика и система показателей позволяют объективно оценивать вузы, качество работы которых во многом определяет тренды и темпы развития субъектов федерации. Это, к примеру, уровень подготовки зачисленных абитуриентов, востребованность программ постдипломного образования и эффективность аспирантуры, региональную значимость вуза.