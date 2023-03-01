Кировские палеонтологи восстановили облик еще одного древнего хищника

Перед вами Koksharovia grechovi Sutschkova, Golubev et Shumov 2022. Фото: правительство Кировской области

В Палеонтологическом музее имени Орлова представили новый вид животных - кокшаровию. Примитивный хищник получил свое название Koksharovia в честь исторического наименования Котельнича.

- В 1994 году у деревни Нижняя Вотская сотрудник палеомузея Константин Грехов нашел скопление костей мелкой зверообразной рептилии, - пишут в правительстве Кировской области. - После препарации выяснилось, что это фрагменты челюстей и кости кисти ранее неизвестной зверообразной рептилии - тероцефала.

Ученые Вятского палеомузея и Палеонтологического института РАН в итоге выделили новый род и вид тероцефалов - Koksharovia grechovi Sutschkova, Golubev et Shumov 2022.

Тероцефалы были примитивными некрупными хищниками (длина черепа 13-14 сантиметров) с удлиненной мордой с клыками. Жили они в конце пермского периода. Ближайшие «родственники» хищника, обнаруженного под Котельничем, обитали в Южной Африке.

Кокшаровия - уже 8-й вид тероцефалов, найденный на Котельничском местонахождении парейазавров и других древних животных. Эта точка - одна из крупнейших в мире по данному показателю.