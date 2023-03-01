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НовостиОбщество1 марта 2023 9:05

Кировчане подали более 200 заявок на конкурс к юбилею областного центра

Инициативы, которые будут реализованы, отберут к концу марта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На конкурс принимались проекты по благоустройству территорий и организации событийных мероприятий.

На конкурс принимались проекты по благоустройству территорий и организации событийных мероприятий.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

На конкурс, приуроченный к юбилею Кирова, подано свыше 200 заявок. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, комиссия приняла еще восемь проектов уже после окончания приема. Их судьбу решит координационный совет 3 марта. Идеи, которые реализуют в городе, отберут не позднее 24 марта.

Среди проектов - предложения по озеленению территорий, созданию детских спортивных площадок, установке малых архитектурных форм. Кировчане также предложили провести фестивали, конкурсы и выставки, связанные с историей областного центра.

Напомним, что на проведение конкурса выделено 50 миллионов рублей, на которые претворят в жизнь 100 инициатив. Это могут быть как проекты по благоустройству общественных территорий, так и по организации мероприятий. На первые идеи выделят по 650 тысяч рублей, на вторые - по 350 тысяч.