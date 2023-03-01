В Верхнекамском районе снесут здание бывшего кинотеатра, где пострадал 14-летний подросток

Строение снесут до сентября 2023 года. Фото: прокуратура Кировской области

В Верхнекамском районе 14-летний подросток пострадал, гуляя по заброшенному зданию кинотеатра. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел 20 ноября 2022 года в поселке Рудничный. Компания подростков находилась в здании бывшего кинотеатра «Комета». В какой-то момент один из ребят провалился в проем в полу. В результате он получил травмы, расцененные как причинившие здоровью вред средней тяжести.

Прокуратура во время проверки выявила тот факт, что аварийный объект был законсервирован и никак не охранялся - проникнуть в здание мог кто угодно. В результате в суд направился иск с требованием обязать администрацию района снести строение. Мэрия должна уничтожить его до 1 сентября 2023 года.