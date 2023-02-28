Кировские борцы завоевали 17 медалей на всероссийском турнире

Лучшим спортсменом из Кировской области признали Вадима Петрова. ФОТО: Министерство спорта и туризма Кировской области

В Кирове завершились всероссийские соревнования по спортивной борьбе. Итогами турнира поделились в министерстве спорта и туризма Кировской области.

В спортивной школе олимпийского резерва «Юность» проходил турнир среди юношей до 18 лет, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарёва. За первенство состязались более 100 атлетов из 10 регионов страны.

По итогам борцы из нашей области завоевали 17 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и девять бронзовых.

Лучшим спортсменом из Кировской области признали победителя в весовой категории 92 килограмма Вадима Петрова.