Поезд из Лузы в Киров два часа простоял на перегоне из-за поломки

Инцидент не повлиял на движение других поездов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове из-за неисправности тепловоза на два часа задержался поезд до Лузы. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел сегодня, 28 февраля, около 06.05. Пригородный поезд №6621 «Луза - Киров» встал на перегоне станций Юрья - Чащинский. По предварительным данным, причиной тому стала неисправность тепловоза, и в итоге пришлось задействовать вспомогательный локомотив. Движение состава возобновили через два часа. На график других поездов это не повлияло.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомства проверяют обстоятельства инцидента. При необходимости будут приняты меры реагирования.