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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:26

Поезд из Лузы в Киров два часа простоял на перегоне из-за поломки

Сейчас все обстоятельства выясняет транспортная прокуратура
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Инцидент не повлиял на движение других поездов.

Инцидент не повлиял на движение других поездов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове из-за неисправности тепловоза на два часа задержался поезд до Лузы. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел сегодня, 28 февраля, около 06.05. Пригородный поезд №6621 «Луза - Киров» встал на перегоне станций Юрья - Чащинский. По предварительным данным, причиной тому стала неисправность тепловоза, и в итоге пришлось задействовать вспомогательный локомотив. Движение состава возобновили через два часа. На график других поездов это не повлияло.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомства проверяют обстоятельства инцидента. При необходимости будут приняты меры реагирования.