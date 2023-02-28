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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:34

В мэрии Кирова рассказали, когда начнется выдача направлений в детсады на 2023-2024 годы

График опубликуют на сайте информационного образовательного портала
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Выдача путевок в детсады начнется в ближайшее время.

Выдача путевок в детсады начнется в ближайшее время.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане интересуются сроками выдачи путевок в детсады на 2023-2024 годы. В пресс-службе администрации города ответили на этот вопрос.

Согласно данным мэрии, выдача направлений в детские сады начнется в конце марта-начале апреля 2023 года в соответствии с положением о порядке комплектования кировских дошкольных учебных заведений. График появится на сайте информационного образовательного портала города Кирова в конце марта.

- Информирование о результатах комплектования будет осуществляться членами комиссии путем предварительного телефонного оповещения лиц, указанных в электронной системе в качестве родителей (законных представителей), согласно дате рождения ребенка, - добавили в пресс-службе администрации.