В мэрии Кирова рассказали, когда начнется выдача направлений в детсады на 2023-2024 годы

Выдача путевок в детсады начнется в ближайшее время. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане интересуются сроками выдачи путевок в детсады на 2023-2024 годы. В пресс-службе администрации города ответили на этот вопрос.

Согласно данным мэрии, выдача направлений в детские сады начнется в конце марта-начале апреля 2023 года в соответствии с положением о порядке комплектования кировских дошкольных учебных заведений. График появится на сайте информационного образовательного портала города Кирова в конце марта.

- Информирование о результатах комплектования будет осуществляться членами комиссии путем предварительного телефонного оповещения лиц, указанных в электронной системе в качестве родителей (законных представителей), согласно дате рождения ребенка, - добавили в пресс-службе администрации.