Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 февраля 2023 8:34

В Слободском районе мужчина погиб в ДТП на федеральной трассе

На дороге столкнулись попутные грузовики
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения аварии. Фото: ГИБДД Кировской области

Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения аварии. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе столкнулись два грузовика. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 28 февраля, в 09.55. На 645 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись попутные грузовики «Вольво» и «Ман». В результате ДТП погиб 55-летний водитель «Вольво». О состоянии водителя второй машины ничего не известно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и условия совершения ДТП. Движение по трассе частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.