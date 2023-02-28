В Слободском районе мужчина погиб в ДТП на федеральной трассе

Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения аварии. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе столкнулись два грузовика. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 28 февраля, в 09.55. На 645 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись попутные грузовики «Вольво» и «Ман». В результате ДТП погиб 55-летний водитель «Вольво». О состоянии водителя второй машины ничего не известно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и условия совершения ДТП. Движение по трассе частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочные действия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.