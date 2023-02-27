В Омутнинске рекультивируют свалку на берегах рек

Свалка составляет составляет 3,5 гектара, объемом - 81,632 квадратных метра. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омутнинске начались работы по рекультивации свалки. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Накопленные отходы на берегах рек Каменки и Омутной составляют площадь 3,5 гектара, объем - 81,632 квадратных метра. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Экология» и программы «Чистая страна». Стоимость рекультивации – 335 миллионов рублей, 95% из которых федеральные средства.

- После очистки участка планируется нанесение плодородного слоя почвы и его озеленение, — рассказала и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Работы завершатся в 2024 году.