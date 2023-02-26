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НовостиОбщество26 февраля 2023 8:56

Кафе корейской сети CHICKO могут открыть в кировском «Колизее»

Точные сроки запуска кировской точки пока не названы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В меню будут корн-доги, корейские супы рамён и том ям, роллы и бургеры, блюда из курицы и креветок

В меню будут корн-доги, корейские супы рамён и том ям, роллы и бургеры, блюда из курицы и креветок

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове откроют новую точку общепита. Это кафе сети корейской уличной еды (стрит-фуда) CHICKO.

Сеть уже представлена в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. На очереди еще десяток городов, в том числе и Киров. 21 февраля официальное сообщество CHICKO «ВКонтакте» объявило о поиске ведущего соцсетей кафе, которое откроется в нашем городе.

Telegram-канал «Рэмикян ест» со ссылкой на владельца сети Сергея Лебедева пишет, что CHICKO будет располагаться в здании «Колизея». Точные сроки запуска кировской точки пока не названы.

В меню будут корн-доги, корейские супы рамён и том ям, роллы и бургеры, блюда из курицы и креветок.