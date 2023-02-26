Кафе корейской сети CHICKO могут открыть в кировском «Колизее»

В меню будут корн-доги, корейские супы рамён и том ям, роллы и бургеры, блюда из курицы и креветок Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове откроют новую точку общепита. Это кафе сети корейской уличной еды (стрит-фуда) CHICKO.

Сеть уже представлена в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. На очереди еще десяток городов, в том числе и Киров. 21 февраля официальное сообщество CHICKO «ВКонтакте» объявило о поиске ведущего соцсетей кафе, которое откроется в нашем городе.

Telegram-канал «Рэмикян ест» со ссылкой на владельца сети Сергея Лебедева пишет, что CHICKO будет располагаться в здании «Колизея». Точные сроки запуска кировской точки пока не названы.

В меню будут корн-доги, корейские супы рамён и том ям, роллы и бургеры, блюда из курицы и креветок.