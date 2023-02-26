Еще в два поселения Кировской области провели связь 4G

В Астрахани и Удмуртском Сурвае появились мобильный интернет и связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области увеличивается покрытие 4G сети. В феврале список поселений, где есть мобильная связь и интернет, пополнили два населенных пункта Унинского района.

Связь пришла в деревни Удмуртский Сурвай и Астрахань. Работы должны были завершить до конца марта, но сдали с опережением графика, - отмечают правительстве Кировской области.

- Базовые станции подключаются по оптическим линиям, что гарантирует передачу данных на высокой скорости, - комментируют специалисты.

До конца 2023 года современная связь появится еще в 43 деревни и села Кировской области. Плюсом, напомним, губернатор Соколов поручил открыть в 117 населенных пунктах точки доступа Wi-Fi.