16 водителей задержали в Кирове за 23 и 24 февраля

Проверки продолжатся и 25-26 февраля. Фото: ОГИБДД УМВД России по Кирову

В Кирове проходят «сплошные» проверки водителей на состояние опьянения. Подробностями делится городской ОГИБДД.

- Только за 2 праздничных дня задержано 16 пьяных либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, - сообщают инспекторы. - Кроме того, выявлено 6 водителей, не имеющих либо лишенных права управления автомобилями.

Напомним, за пьяную езду и отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Сплошные» проверки продолжаются и 25-26 февраля.