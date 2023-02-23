Матери раненого офицера в Кирове не дают пройти реабилитацию

Женщина может остаться без необходимого лечения. Фото: Александр ГЛУЗ

Матери раненого офицера из Кирова не дают положенную ей реабилитацию. Инцидентом поделились в кировском отделении «Народного фронта».

Активисты выяснили, что у женщины хроническое профессиональное заболевание. Каждый год она проходит обследование в Кировском центре профессиональной патологии. Затем результаты пересылают в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Однако в этот раз бумаги не отправляют в учреждение с 10 января.

В МЭС сообщают, что к ним документы не поступали, а в центре патологии просят еще подождать. Кировчанка переживает за срок анализов, ведь спустя 1,5 месяца они могут оказаться недействительны. Из-за этого женщина может остаться без санаторного лечения, которое регулярно проходит в апреле.

Стоит добавить, что жительница Кирова является матерью офицера, который был ранен в ходе СВО и проходит реабилитацию в Москве. Активисты отправили обращение по поводу инцидента в региональный Минздрав.